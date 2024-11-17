ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово

Российские войска взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Снабжать ВСУ свой гарнизон в Курахово теперь непросто, поскольку трасса, ведущая из Запорожья, по которой как раз идет снабжение, находится в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА, она под огневым контролем", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что для подвоза боеприпасов и личного состава ВСУ пытаются использовать проселочные дороги, но они также находятся под огневым контролем.