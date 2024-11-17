Эксперт предупредил о возможности размещения ядерного оружия США в Польше

Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе противоракетной обороны (ПРО) в Польше могут нести ядерную угрозу для России.

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Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты «Томагавк» как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — заявил эксперт.

По его словам, узнать о замене боеприпасов на ядерные можно будет узнать только при наличии источника на объекте. Он добавил, что российской стороне важно скорректировать планы в военной сфере и допустить возможность уничтожения базы в Польше при условиях реального конфликта с НАТО.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis.

База состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.