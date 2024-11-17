Британия перестала поставлять Киеву ракеты Storm Shadow

Великобритания перестала отправлять Украине ракеты Storm Shadow из-за дефицита этих боеприпасов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

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В публикации говорится, что Британия не хочет их передавать в ущерб собственной безопасности и обороноспособности.

Другие источники в британском минобороны считают, что эти ракеты не отправляют, ожидая разрешения наносить удары по дальним объектам в глубине территории России.

Вместе с тем британские власти "неизменно дают понять", что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

О прекращении поставок ракет Storm Shadow сообщила The Guardian. По данным издания, это произошло еще летом сразу после прихода к власти лейбористов.

Украинский чиновник пожаловался, что "ситуация уже не та", что была при премьере Риши Сунаке и отношения между Киевом и Лондоном ухудшились.

"Кир Стармер не дает нам дальнобойное оружие", - заявил собеседник газеты.

Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву

Из-за этого откладывается визит премьера Стармера в Киев, так как, по словам украинского источника, "нет смысла в его приезде как туриста", а в данный момент он не готов принимать необходимые решения.

Ранее сообщалось, что Пентагон отказал Владимиру Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей. Глава ведомства Ллойд Остин сказал Зеленскому, что тот "просит слишком многого".