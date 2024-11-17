Британия перестала поставлять Киеву ракеты Storm Shadow

Times: Британия перестала поставлять Киеву Storm Shadow из-за нехватки ракет
Великобритания перестала отправлять Украине ракеты Storm Shadow из-за дефицита этих боеприпасов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что Британия не хочет их передавать в ущерб собственной безопасности и обороноспособности.
Другие источники в британском минобороны считают, что эти ракеты не отправляют, ожидая разрешения наносить удары по дальним объектам в глубине территории России.
Вместе с тем британские власти "неизменно дают понять", что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
О прекращении поставок ракет Storm Shadow сообщила The Guardian. По данным издания, это произошло еще летом сразу после прихода к власти лейбористов.
Украинский чиновник пожаловался, что "ситуация уже не та", что была при премьере Риши Сунаке и отношения между Киевом и Лондоном ухудшились.
"Кир Стармер не дает нам дальнобойное оружие", - заявил собеседник газеты.
Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву
Из-за этого откладывается визит премьера Стармера в Киев, так как, по словам украинского источника, "нет смысла в его приезде как туриста", а в данный момент он не готов принимать необходимые решения.
Ранее сообщалось, что Пентагон отказал Владимиру Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей. Глава ведомства Ллойд Остин сказал Зеленскому, что тот "просит слишком многого".