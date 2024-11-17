Названо число уничтоженных катеров ВСУ в акватории Черного моря

В акватории Черного моря за ночь уничтожили четыре безэкипажных катера, который следовали в сторону Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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Также в ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) этой же ночью сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

В Николаеве произошли взрывы

До этого солдаты Вооруженных сил Украины после неудачи на поле боя в Черниговской области атаковали беспилотными летательными аппаратами российские флаги. Как пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), российские части взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них, а также на мосту через реку Судость, бойцы ВС РФ установили триколор.

В пятницу Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).