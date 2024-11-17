Спецоперация на Украине 17 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 ноября 2024 года.

В приграничном регионе РФ перехватили украинскую ракету

Системы противовоздушной обороны России уничтожили ракету Украины в небе над Курской областью, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы региона Алексея Смирнова.

По его словам, выпущенный снаряд заметили в одном из приграничных районов.

Губернатор поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.

FPV-дрон прилетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу

Минобороны России опубликовало видеоматериалы, на которых виден момент ликвидации лесного укрытия Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает телеканал «Звезда».

Удар нанес беспилотник с функцией «вид от первого лица». Разведчики обнаружили лесное укрытие с украинскими военными. После анализа информации было принято решение атаковать объект.

Укрытие противника уничтожили с помощью ударного FPV-дрона.

Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

Младший сержант Алексей Дыбов, находясь под артиллерийским огнем противника, уничтожил две боевых машины пехоты и бронемашину, сообщает «Лента.ру».

Боец участвовал в боевом задании на одном из важных направлений. По итогам боя Вооруженные силы Украины, понеся потери, отступили.