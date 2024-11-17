Спецоперация на Украине 17 ноября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 ноября 2024 года.
В приграничном регионе РФ перехватили украинскую ракету
Системы противовоздушной обороны России уничтожили ракету Украины в небе над Курской областью, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы региона Алексея Смирнова.
По его словам, выпущенный снаряд заметили в одном из приграничных районов.
Губернатор поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.
FPV-дрон прилетел прямо в укрытие ВСУ в курском лесу
Минобороны России опубликовало видеоматериалы, на которых виден момент ликвидации лесного укрытия Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает телеканал «Звезда».
Удар нанес беспилотник с функцией «вид от первого лица». Разведчики обнаружили лесное укрытие с украинскими военными. После анализа информации было принято решение атаковать объект.
Укрытие противника уничтожили с помощью ударного FPV-дрона.
Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ
Младший сержант Алексей Дыбов, находясь под артиллерийским огнем противника, уничтожил две боевых машины пехоты и бронемашину, сообщает «Лента.ру».
Боец участвовал в боевом задании на одном из важных направлений. По итогам боя Вооруженные силы Украины, понеся потери, отступили.