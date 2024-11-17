Пленный назвал стоимость справки об инвалидности на Украине

Справка об инвалидности, которая освобождает от мобилизации на Украине, стоит от четырех до восьми тысяч долларов. Об этом сообщил пленный Александр Доний в беседе с РИА Новости.

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По словам мужчины, его жена после начала специальной военной операции (СВО) перенесла инсульт. В клинике в Киеве ей диагностировали третью группу инвалидности с подтверждением через два года, а за вторую группу попросили взятку.«Там деньги нужны были, не было у меня денег, чтобы платить… вторая группа около четырех, пяти тысяч долларов, а первая выше — семь, восемь», — раскрыл стоимость Доний.

Пленный отметил, что в основном такие справки покупают мужчины призывного возраста. В качестве примера он привел случай в спортивном клубе в Николаеве. Посетители показали сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) справки, после чего те удалились, никого не мобилизовав.

Ранее пленный украинский военнослужащий Даниил Тарасевич рассказал о повальной мобилизации. «Всех сейчас забирают, они же деньги получают за каждого человека, поэтому пытаются забирать всех, даже калек, всех гребут», — поделился он.