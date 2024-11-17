Морпехи из Японии начнут "регулярное развертывание" в Австралии

Бойцы японской морской пехоты начнут "регулярное развертывание" в Австралии, где будут проходить подготовку совместно с местными и американскими военными. Об этом заявил вице-премьер, министр обороны страны Ричард Марлз на совместном брифинге после встречи с коллегами из США и Японии Ллойдом Остином и Гэном Накатани.

"Сегодня мы объявляем, что японская амфибийная бригада быстрого реагирования начнет регулярное развертывание в Австралии, при этом особое внимание будет уделяться сотрудничеству с Силами обороны Австралии и Морской пехотой США", - сказал он.

До этого в интервью местным СМИ, текст которого распространил офис правительства, Марлз отметил, что японские морпехи будут проводить тренировки совместно с австралийскими и американскими военными.

Япония и Австралия заключили так называемое соглашение об упрощенном доступе, которое упрощает процедуры при въезде войск других стран на территорию друг друга, включая ввоз оружия. Это необходимо, в том числе, для проведения совместных учений. Аналогичные соглашения Япония имеет и с другими странами, включая США и Великобританию.