Мультиспектральную маскировочную одежду начали использовать в зоне СВО

Российскими специалистами разработана и применяется в зоне СВО новая мультиспектральная маскировочная одежда, снижающая заметность бойцов для визуальных средств обнаружения.

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Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил официальный представитель компании HiderX в беседе с ТАСС.

— Нам удалось изменить цвет продукции: сейчас он максимально приближен к коричневому, что позволяет бойцу быть существенно менее заметным в лесистой местности или при использовании биноклей и дальномеров, которые работают в обычном диапазоне, — рассказали в организации.

Также разработчик добавил, что при создании одежды была учтена приближающаяся зима.

— Для зимних условий был изготовлен двусторонний плащ, одна из сторон которого создана под пересеченную местность, а вторая – под открытую, — добавил представитель компании.

Вес изделий варьируется до 320 граммов в зависимости от их размера. Маскировочная одежда выделяется своей высокой компактностью, что играет важную роль при подборе снаряжения для выполнения боевых задач.Россия близка к тому, чтобы ставить на вооружение свои новейшие оборонные разработки, и постепенно завершает их испытания.