Вооруженные силы (ВС) России завладели инициативой на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО), что является плохой новостью для Киева. Успехи Российской армии признал телеканал CNN.

«Сейчас инициатива на линии фронта принадлежит русским, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их», — рассказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Он отметил, что Российская армия загоняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в угол, вынуждая противника «выбирать из множества плохих вариантов». Кроме того, преимущество ВС России не позволяет Киеву подготовиться к возможному контрнаступлению.

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта Вооруженных сил Украины. По его мнению, причинами стали усталость личного состава ВСУ и нехватка резервов.