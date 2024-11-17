В Киеве и других областях Украины включились сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в Киеве и других городах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В красную зону на карте тревог попали Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области, а также подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

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По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 04:05 мск. В ночь на воскресенье, 17 ноября, сигнал тревоги начал распространяться по областям через 40 минут после полуночи. Одними из первых на Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. До этого сирены замолчали в Винницкой области.

Здесь тревога продолжалась 1 час 42 минуты. Накануне стало известно, что в Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).