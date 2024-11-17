Из Ливана по Хайфе был выпущен залп из 10 ракет
Из Ливана по израильскому городу Хайфа выпущен залп из 10 ракет, сообщают «Известия» со ссылкой на газету The Times of Israel.
Часть ракет была перехвачена, а также зафиксировано несколько попаданий. О пострадавших пока не сообщается.
Известно, что одна из ракет повредила синагогу, в которой в момент попадания никого не было. Здание получило серьезные повреждения.
15 ноября Минздрав Ливана сообщил о 59 погибших в результате израильской атаки. Еще 182 местных жителя были ранены.