Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили контроль над всей линией фронта из-за вторжения в Курскую область. Такую высокую цену за атаку на российский регион пришлось заплатить Киеву, подобное мнение высказал бывший американский морпех Брайан Берлетик на YouTube-канале Danny Haiphong.

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«Вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова», — уточнил экс-морпех.

Эксперт отметил, что российские силы в зоне специальной военной операции (СВО) превосходят украинскую армию, это только ускоряет продвижение россиян.

«Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — добавил Берлетик.

Ранее в Минобороны назвали общие потери ВСУ в Курской области. По данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 32 930 военных, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.