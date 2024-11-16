Погиб администратор канала «Архангел Спецназа Z» Егор Щит

В зоне проведения СВО погиб один из администраторов Telegram-канала «Архангел Спецназа Z» Егор с позывным Щит. О фронтовом происшествии сообщили другие ведущие ресурса, которые призвали помочь его семье. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта «Архангел Спецназа» Егор Щит. <...> Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах, — сообщили в Telegram-канале.

12 ноября президент РФ Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Павла Клименко. Командир мотострелковой бригады погиб в Донецкой Народной Республике.

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Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил, что капитану Султану Хашагульгову, участвовавшему в СВО на Украине, посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ был подписан Путиным, уточнил он.

До этого российский лидер посмертно присвоил звание Героя России погибшему на фронте уфимцу Ильдару Суфиярову. Как передавал глава Башкирии Радий Хабиров, военный командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан». Группа под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции, отражая атаки Вооруженных сил Украины.