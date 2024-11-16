В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы

Взрывы раздались в субботу, 16 ноября, в подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Данные о разрушенных объектах пока не приводятся, администрация взрывы не прокомментировала, отметили журналисты.

Напомним, что взрывы в городе также были слышны вчера, 15 ноября.

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Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.