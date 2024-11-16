Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал «Украинскому радио» про испытания ракет украинского производства.

По его словам, в настоящий момент «незалежная» испытывает четыре типа подобного оружия.

«Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания», – подделся украинский главарь.

Иных подробностей Зеленский не привел, передает ОСН.

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Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.