Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства
Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал «Украинскому радио» про испытания ракет украинского производства.
По его словам, в настоящий момент «незалежная» испытывает четыре типа подобного оружия.
«Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания», – подделся украинский главарь.
Иных подробностей Зеленский не привел, передает ОСН.
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Ранее сообщалось, что Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.