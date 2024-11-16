В приграничном регионе РФ перехватили украинскую ракету

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд заметили в одном из приграничных районов. Иные подробности в заявлении не уточняются.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил глава российского субъекта.

Утром 16 ноября пресс-служба Росгвардии заявила, что бойцы спецназа при помощи дрона-камикадзе вывели из строя бронетранспортер ВСУ в Курской области. Машина была произведена в Канаде и в момент удара транспортировала украинскую пехоту к линии соприкосновения.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали об уничтожении бронированной техники и живой силы ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Задачу выполнили экипажи российских вертолетов Ми-28НМ, которые по координатам авиационного наводчика выпустили ракеты по заданным целям. После поражения места скопления украинских войск пилоты выполнили маневры, чтобы избежать ответного огня.