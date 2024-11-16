$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.

В приграничном регионе РФ перехватили украинскую ракету
© globallookpress.com

По его словам, выпущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) снаряд заметили в одном из приграничных районов. Иные подробности в заявлении не уточняются.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — добавил глава российского субъекта.

Утром 16 ноября пресс-служба Росгвардии заявила, что бойцы спецназа при помощи дрона-камикадзе вывели из строя бронетранспортер ВСУ в Курской области. Машина была произведена в Канаде и в момент удара транспортировала украинскую пехоту к линии соприкосновения.

До этого в министерстве обороны РФ рассказали об уничтожении бронированной техники и живой силы ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. Задачу выполнили экипажи российских вертолетов Ми-28НМ, которые по координатам авиационного наводчика выпустили ракеты по заданным целям. После поражения места скопления украинских войск пилоты выполнили маневры, чтобы избежать ответного огня.

Военные новости
Алексей Смирнов
Минобороны России
Росгвардия
Горячая новость
Канада
Украина