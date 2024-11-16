Офицер ВСУ обвинил русский язык в поражении украинских солдат

Украинские солдаты терпят поражения на передовой из-за русского языка. Об этом заявил член ВСУ Андрей Кривущенко, сообщает «Лента.ру».

В интервью Кривущенко сказал, что российские военные пользуются тем, что многие солдаты ВСУ не знают украинского и говорят на русском языке.

«Приходит противник на позицию, заходят. "Кто там?" — Ребята: "Мы свои, с соседней бригады заблудились Можно к вам?" Противник заходит — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — заявил Кривущенко.

По его мнению, виновато «допущение вражеского языка на передовой», многие солдаты ВСУ используют исключительно русский язык.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что политика преследования русскоязычных «наносит Украине урон больший, чем боевые действия».

Конфликты из-за русского языка происходят уже и между украинскими мигрантами в Европе.