Владимир Зеленский заявил о сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановке на восточном фронте и признал продвижение российских войск. По его мнению, это происходит из-за недостаточного комплектования личного состава бригад и несвоевременных поставок оружия из США.

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но тем не менее прессинг и продвижение россиян. По разным причинам: наполнение наших бригад подготовленными людьми, наполнение и комплектация оружием - все эти процессы были достаточно медленны. Нельзя просто наполнять людьми бригаду, если она ждет того или иного оружия. Мы ждали поставки некоторого оружия 12 месяцев с момента согласования в Конгрессе [США]", - сказал он в интервью Украинскому радио.

Зеленский также опроверг информацию о формировании новых бригад в рядах ВСУ. По его словам, были сформированы подразделения резерва.

"Их ядром были люди, прошедшие войну. Вокруг них - мобилизовавшиеся. После обучения все ждали доукомплектования техникой", - сказал он.

Ранее в Раде прозвучало мнение, что США обманули Украину с поставками вооружения для ВСУ. Так, депутат украинского парламента Максим Бужанский, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о поставках в ВСУ с апреля 2024 года, заявил, что Киев оставили "полубезоружным" и "жесточайшим образом кинули".

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

2 ноября главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба Карелом Ржегкой заявил, что украинская армия столкнулась с одним из самых мощных российских наступлений с февраля 2022 года. 9 ноября Сырский в телефонном разговоре с главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющим Европейское командование ВС США, генералом Кристофером Каволи сообщал о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.