Пленный ВСУ рассказал, что его забрали в армию прямо с дороги

Пленный украинский военнослужащий Владимир Дацье, который работал дальнобойщиком, рассказал, что его направили на службу прямо с поста на дороге, где его остановили, когда он ехал с рейса.

Видео с его интервью распространило Минобороны РФ.

"Я дальнобойщик, ехал я из рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, на утро я был уже в Ровно, на полигоне. И в субботу вечером приехали как-то заказчики и забрали 21 человека на Сумы", - рассказал он.

По его словам, задачи у подразделения не было. Их построили, проверили и направили собираться. В дороге командование рассказывало, что они будут находится на блокпостах.