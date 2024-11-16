Пленный ВСУ рассказал, что его забрали в армию прямо с дороги
Пленный украинский военнослужащий Владимир Дацье, который работал дальнобойщиком, рассказал, что его направили на службу прямо с поста на дороге, где его остановили, когда он ехал с рейса.
Видео с его интервью распространило Минобороны РФ.
"Я дальнобойщик, ехал я из рейса. Остановили на блокпосту и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК, на утро я был уже в Ровно, на полигоне. И в субботу вечером приехали как-то заказчики и забрали 21 человека на Сумы", - рассказал он.
По его словам, задачи у подразделения не было. Их построили, проверили и направили собираться. В дороге командование рассказывало, что они будут находится на блокпостах.
"Когда нас привезли на позиции, там было еще три человека - позывной Игрок был и Сатана, и еще один. Прячемся, сейчас будет наступление. А я говорю: а где два человека? А они уже давно убежали. Мы не успели убежать, мы не знали куда. Я же приехал, пробыл там, в Курской области, один день, там никто нам не объяснил, куда, что. <...> Рация у нас не работала, убежал туда, где у нас должен был быть старший, там вообще никого не было. Ну и стало темно начало все стрелять всем, чем было. Мы там спрятались за деревьями, и все, я вышел, а там были ваши. [Сказали] стоять. И все взяли в плен", - добавил он.