Воюющим в Вооруженных силах Украины (ВСУ) осужденным перед выходом на линию фронта выдали пулеметы НАТО и патроны, которые к ним не подходят. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады украинской армии Максим Мусиец.

"У нас были шведские пулеметы, а патроны были только на "покемоны" (ПК - пулемет Калашникова - "Газета.Ru")", - рассказал военнослужащий.

Мусиец добавил, что все бойцы получили патроны 7,62×51 для модели пулемета, название которой боец затруднился вспомнить. Однако для этого вида вооружения нужны были патроны 7,62×45. Кроме того, по словам военнопленного, бойцам не дали ни одного сменного оружия, предложив вместо этого "аккуратнее эксплуатировать натовское оружие".

14 ноября командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин заявил, что "миру плевать на справедливость", и он не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией. По словам украинского военнослужащего, у ВСУ не хватает оружия, артиллерии и пехоты.