Украинские войска используют в небе «роботов-убийц», которые якобы могут успешно противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом в субботу, 16 ноября, пишет The Wall Street Journal.

— Роботы-убийцы вот-вот заполнят украинское небо. Поставщики дронов в Киеве наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские поставщики беспилотников наращивают производство роботизированных ударных самолетов до промышленных масштабов. Кроме того, производители недорогих компьютеров «успешно интегрируют» в сложные компактные системы функции, присущие только ранее гораздо более дорогому оборудованию.

В то же время в статье признается, что российская система радиоэлектронной борьбы является самым большим препятствием для украинских беспилотников в конфликте, передает газета.

Украина лишилась значительного объема переданного странами Запада вооружения после удара по Одессе. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.