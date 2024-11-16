До 3 тыс. военных ВСУ могут попасть в окружение у Курахова

Порядка 3 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских военнослужащих у Курахова Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова, где численность украинских боевиков варьируется, по разным источникам, от 1,5 до 3 тыс. солдат", - сказал он.

Марочко отметил, что в попытках выйти из окружения у Курахова украинские военнослужащие пытаются делать новые оборонительные рубежи и устанавливают новые инженерные заграждения в районе населенного пункта Успеновка.