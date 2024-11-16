Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в разведке ВСУ

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), служат в разведке. Об этом рассказал военнопленный Вячеслав Гаманец в беседе с РИА Новости.

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Он уточнил, что видел двух наемников в августе-сентябре, когда его бригада воевала в Часовом Яре.

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«Но, говорили, человек 20 приехало. (...) Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там», — добавил пленный.

Гаманец служил медиком в разведроте 23-й бригады, после чего был отправлен в пехоту, а затем попал в плен в Шахтерском в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что иностранные наемники не смогут досрочно расторгать контракт с ВСУ. Сообщалось, что контракты будут заключать на полгода без права досрочного расторжения.