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Смирнов заявил, что в Курской области ожидается атака беспилотников

На территории Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:58 по московскому времени.

В Курской области ожидается атака беспилотников
© Газета.Ru

Смирнов подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны готовы отразить возможную атаку дронов. Накануне Смирнов сообщил, что при атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль в Большесолдатском районе Курской области главред "Народной газеты" Юлия Кузнецова получила несовместимые с жизнью травмы.

По словам чиновника, Кузнецова вывозила архивные дела редакции. В своем следующем материале она планировала рассказать местным жителям о ситуации в Большесолдатском районе. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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