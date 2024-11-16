В Херсонской области сообщили о продолжении обстрелов со стороны ВСУ

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает обстреливать левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Обстановка на линии фронта продолжает оставаться напряженной. Наша артиллерия и операторы дронов ежедневно уничтожают позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ киевские террористы обстреливают гражданские объекты на левобережье Херсонской области», — заявил Сальдо.

Губернатор сообщил, что чаще всего обстрелам подвергаются Каховский, Голопристанский и Новокаховский округа, а в первую очередь — Алешкинский муниципальный округ.

Часть Шебекина осталась без света после обстрела со стороны ВСУ

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Великие Копани в Херсонской области, пострадала женщина.

Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрел ВСУ стал причиной повреждения линии электропередачи, в результате чего три тысячи человек в Райском, Райском-2, Масловке, Обрывках, Песчаном, Тополевке и Днепрянах остаются без электроснабжения, добавил губернатор.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.