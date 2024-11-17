По данным “Военной хроники”, российские штурмовики подошли к центральной части Часова Яра и промзоне огнеупорного комбината. Похоже, это самый крупный успех наших бойцов в “фортецi”, причем с далеко идущими очень плохими последствиями для ВСУ.

Самостийные обзорщики пишут, что ситуация на фронте в “Часике” за последние дни резко ухудшилась по непонятным причинам. Неожиданно российской армии удалось продвинуться к окраине Октябрьского района и ворваться в Центральный район города. Украинская “телега” со ссылкой на “знающих людей в Генштабе ВСУ” сообщает, что зафиксировано необъяснимое появление россиян на участке за каналом “Северский Донец – Донбасс” со стороны Клещеевки. Мол, здесь же всё заминировано “по самое не могу” с учетом значимости этого направления для обороны Торецка/Дзержинска.

Еще более фантастическим является появление русских солдат в центральной части Часова Яра в районе городского парка. Здесь населенный пункт сужается до двух кварталов. Пока вражеским говорунам неизвестно, что это. Заход крупных сил ВС РФ или малых ДРГ? Есть мнение, что группировка ворвалась в “фортецю” с севера через Орловское урочище.

В Сети и впрямь появилось видео с геолокацией, на котором видна малая пехотная группа ВС РФ, занимающая позицию в подвале жилого дома на западе микрорайона “Октябрьский” рядом с городским парком. Причем наши бойцы обустраиваются основательно, явно готовясь к контратаке рот быстрого реагирования ВСУ. На основании этих кадров продвижение армии России к центральной части Часова Яра составило более 1 км (см. карту).

С учетом того, что в последнее время как с нашей стороны, так и с бандеровской по соображению безопасности публикуются в основном “консервы”, то есть записи не первой свежести, успех русских штурмовиков может оказаться куда более значимым. В любом случае ВС РФ одним махом освободили более трети “фортецi”, на оборону которой просроченный Зеленский всегда показывает пальцем, как на пример незламности захисников.

Факт прорыва подтверждает и Институт изучения войны (ISW) в своей оперативке от 17 ноября, к тому же эксперты ISW ссылаются на кадры от 15 ноября. Значит, как минимум пару суток ждали, когда “херои” отбросят русских на исходные позиции. Не дождались. “Институтки” признают, что микрорайоны “Октябрьский” и “Новый” отсечены от другой части города, и бои идут за огнеупорный завод. Отдельно отмечается, что “российские войска провели [успешные] наступательные операции к югу от Часова Яра в районе Белой Горы”.

Однако успех заключается не только в территориальной победе, а в захвате самой высокой точки “Часика”, потеря которой ВСУшниками сразу делает оборону города, как они утверждают, дотационной – “это когда потери не соответствуют военной значимости операции”. С учетом того, что наши закрепились в многоэтажном доме на верхушке “царь-горы Донецкой области”, то нашим все перемещения укровояк и их опорники уже видны, как на ладони.

Согласно жалобам “микол”, уже началось уничтожение выстрелами из ПТУР пулеметных гнезд и лежанок снайперов ВСУ в центральной части города, но самое опасное для них, что под удар стали попадать стационарные ретрансляторы для БПЛА. В этих условиях оборона мкр. “Центральный” долго не продержится, а сражение за завод явно будет вестись с преимуществом российской армии.

Диванные войска незалежной уже плачутся, что “москали уже ставят свои ретрансляторы и кошмарят захисников в соседней Константиновке и даже Дружковке, находящихся в низине (перепад высот почти 180 метров). И это только начало, поскольку “царь-гора” является началом “хребта”, протянутого до Краматорска – важного центра тяжелого машиностроения, который тоже расположен в долинах Казенного Торца и его притоков (Маячка, ручей Беленькая, Бычок).

Очевидно, что “неожиданность” и “необъяснимость” для майданутой публики заключаются в замалчивании деградации обороны ВСУ в Часов Яре официалами Зеленского. На самом деле наши бойцы 98-й дивизии ВДВ и 200-й мотострелковой бригады еженедельно выгрызали у мотивированного врага по сто-двести метров в условиях тяжелейших боев.

Как пояснил Юрий Подоляка, “это не результат одного рывка. Это результат многодневных боев. Ну и также важнейшим районом здесь является все, что южнее Часова Яра, где сейчас решается очень многое”.

Да, южнее Часова Яра тоже есть подтвержденные успехи. Западные “голоса” скулят, что российские войска в Торецке/Дзержинске тоже уничтожают ВСУ в ходе продолжающихся наступательных операций. В частности, геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 ноября, свидетельствуют, что россияне контролируют улицы Набережная и Промежева. По неподтвержденным данным, русские штурмовики прорвались до улицы Гавриловой на северо-востоке Торецка и захватили Крымское.

Таким образом, не только на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях враг терпит поражение, но и на Часов-Ярском тоже, что свидетельствует о резком ухудшении ситуации для укровермахта, причем на ряде участков – вплоть до локальной катастрофы. Пока локальной.