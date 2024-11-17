В Европе заявили о готовности к отключению поставок газа из России

Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ЕС подготовился к зиме, написала политик на своей странице в соцсети Х.

"Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК заявила о желании обсудить с Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа из США для замены поставок российского сырья.

Фон дер Ляйен утверждает, что закупка американского СПГ якобы обходится дешевле и может снизить энергетические цены в Евросоюзе.