В Европе заявили о готовности к отключению поставок газа из России

Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к прекращению поставок газа из России
Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС подготовился к зиме, написала политик на своей странице в соцсети Х.
"Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Ранее глава ЕК заявила о желании обсудить с Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа из США для замены поставок российского сырья.
Фон дер Ляйен утверждает, что закупка американского СПГ якобы обходится дешевле и может снизить энергетические цены в Евросоюзе.