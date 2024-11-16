Над регионами за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. 20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 - над территорией Брянской области и по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - говорится в сообщении.