Вооруженные силы (ВС) России владеют преимуществом на всех участках фронта в зоне спецоперации (СВО) на Украине. Об этом в Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

«Россия в принципе на всех участках фронта владеет инициативой и продвигается также вперед с точки зрения завоевания территории — быстрее, чем мы это видели до лета и в особенности в Донбассе», — сказал он.

Военачальник подчеркнул, что ситуация на Украине остается напряженной. По мнению Фройдинга, украинский конфликт завершится еще не скоро.

Ранее в Германии раскрыли число павших на Украине немцев.