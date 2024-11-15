Украинские солдаты ругают власти Европейского союза (ЕС) за пустые обещания, касающиеся оказания военной и финансовой помощи Киеву. Об этом пишет французская газета Le Point со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В частности, в материале приводятся слова командира одного из подразделений в составе ВСУ по имени Леонид. Он рассказал, что украинские формирования ежедневно несут потери на поле боя.

"Европейские политики дают нам пустые обещания", — пожаловался мужчина.

Командир одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе ВСУ с позывным "Лысый", в свою очередь, рассказал журналистам о неспособности украинских войск в одиночку противостоять Военно-воздушным силам РФ. Также, по его словам, из-за российских FPV-дронов и управляемых бомб ВСУ несут огромные потери.

15 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшую неделю украинские формирования потеряли более 15,5 тыс. бойцов. Столько военных ВСУ было ликвидировано на всех направлениях фронта вместе взятых.