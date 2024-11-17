Сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) безразлично, окажутся ли мобилизованные украинцы на фронт, их беспокоят лишь деньги, положенные за привлечение новобранца. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В качестве примера приводится диалог военкома и призывника. Мобилизованный говорит, что не подписывал никаких документов и «никуда не поедет». В ответ на это сотрудник ТЦК в грубой форме говорит, что ему безразлична дальнейшая судьба собеседника.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складах в Киевской области сотрудник ТЦК попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку.

Позднее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал инцидент, заявив, что «охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение».