Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поделились мнением о нецелесообразности Курской операции. Об этом они рассказали в интервью украинскому изданию «Бабель» на условиях анонимности.

По информации спикеров, ВСУ сейчас не хватает резервов. Этому во многом способствовала Курская операция, которая отвлекла военные силы.

Военнослужащие добавили, что эти силы пригодились бы на других направлениях. Они выделили донецкое, покровское и запорожское. Все они также отмечают численное превосходство Армии России.

Ранее пленный боец ВСУ назвал ранение хорошим поводом для побега от боевых действий. Он отметил, что сейчас военкомы «гребут всех подряд» из-за того, что за каждого рекрута им дают деньги.