Британская армия и полиция использовали китайские дроны компании Autel Robotics Co., которая 7 ноября попала под санкции правительства королевства за якобы «участие в дестабилизации Украины». Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что за несколько дней до введения санкций канцлер казначейства королевства Рэйчел Ривз была сфотографирована за управлением дроном Autel Evo Max во время его тестирования на тренировочной площадке британской армии в Норфолке вместе с министром обороны Джоном Хили. Кроме того, после этого они встретились с украинскими военнослужащими на учениях.

При этом, по данным агентства, нет никаких предположений о том, что Минобороны и две полицейские службы, которые приобрели санкционные дроны до введения ограничений, нарушили закон, однако их использование показывает, с какими трудностями сталкиваются западные страны «при введении санкций в качестве помощи Украине».

В британском военном ведомстве заявили, что больше не будут закупать беспилотники Autel, которые были приобретены для обучения украинских солдат, в первую очередь для воспроизведения угрозы, с которой они столкнутся со стороны российских беспилотников.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что санкции стран Запада бесполезны, и коллапса России не будет ни завтра, ни даже через 10 лет. Он добавил, что западные элиты до сих пор верят, что Россия из-за санкций «застряла в 2000-х годах».