Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области Украины техники и живой силы украинских войск. Кадры работы военных на этом направлении он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, бойцы 349 мотострелкового полка «АХМАТ-Россия» проводили разведку с помощью дронов. Во время изучения территории они обнаружили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям минометным огнем. К уничтожению врага подключались и полковые FPV-дроны. Отработали на отлично», — добавил глава Чечни.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Сумской области нанесли мощный удар по месту дислокации украинских войск. По его словам, точное число погибших неизвестно, однако в общей сложности их больше сотни.