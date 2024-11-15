Польша недовольна условиями контракта на поставку южнокорейских танков K2

Польша не подпишет контракт на закупку очередной партии южнокорейских танков К2, пока ее не устроят предлагаемые Сеулом условия.

Об этом заявил журналистам глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы будем ждать [с подписанием] до того момента, когда контракт станет хорошим [для польской стороны]", - сказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. "Мы хотим согласовать контракт не только на одни лишь танки, но и на машины сопровождения, обслуживание, командно-штабные машины, которые необходимы", - пояснил он.

В июле 2022 года Польша и Южная Корея заключили рамочное соглашение на поставку порядка 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе того же года был подписан контракт на сумму более $3 млрд, по которому Hyundai Rotem обязалась поставить Польше первые 180 танков. Контракт на поставку очередных 180 танков планировалось подписать до конца 2024 года.