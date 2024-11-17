Украинский военнопленный рассказал о дезертирстве во время обучения

Украинский военнопленный Денис Дунякин рассказал о дезертирстве во время обучения после мобилизации.

«Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин… и бывали такие моменты, что на утро встаём, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам военнопленного, из 35 сослуживцев дезертировали пять человек. Ему же после попытки побега объявили выговор.

Ранее попавший в плен боец Вооружённых сил Украины Владимир Дацье заявил, что его остановили на дороге и направили на службу прямо с поста.