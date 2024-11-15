Пленный ВСУ рассказал о бегстве раненых солдат из госпиталей
Пленный военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как раненые украинские солдаты бегут из госпиталей, чтобы снова не отправиться на фронт, передает РИА Новости.
«Много "трехсотых", много. Вот "трехсотым", наверное, как бы, ну, иронично не звучало, ну, вроде раненый, но повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой», — рассказал пленный.