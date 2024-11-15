Пленный ВСУ рассказал о бегстве раненых солдат из госпиталей

Пленный военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как раненые украинские солдаты бегут из госпиталей, чтобы снова не отправиться на фронт, передает РИА Новости.

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