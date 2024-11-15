Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Об этом заявило Минобороны РФ в новом брифинге, который опубликован в Telegram-канале.

Отмечается, что Киев потерял за неделю на всех направлениях свыше 15,5 тысяч военнослужащих. 41 украинский солдат сдался в плен. Наибольшие потери отмечаются в зоне ответственности группировки «Юг» — там противник лишился 4 715 человек.

В зоне ответственности Северной группировки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю составили до 2 760 человек и 24 танка, в зоне ответственности Восточной группировки — до 960 военных. В результате действий группировки «Запад» украинские войска лишились 3 345 военных и трех танков. В зоне ответственности «Днепра» уничтожены до 465 бойцов украинской армии и четыре полевых склада с боеприпасами. В зоне группировки «Центр» потери ВСУ превысили 3 235 военных и пять танков, в том числе немецкий Leopard.

За неделю российская армия нанесла 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками. Средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 бомб Hammer, 24 снаряда РСЗО HIMARS и 449 беспилотников самолетного типа.