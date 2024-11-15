В Закарпатской области бывший военный устроил стрельбу около военкомата

Бывший военный устроил стрельбу из стартового пистолета около здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) города Хуст, расположенного в Закарпатской области на западе Украины.

Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на представителя полиции.

"Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета у здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности", - цитирует агентство представителя Госуправления национальной полиции по Закарпатской области. В ходе инцидента никто не пострадал.

По данным агентства, мужчина ранее был комиссован из украинской армии по состоянию здоровья, он пришел в военкомат, чтобы снова пойти служить.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В связи с этим сотрудники ТЦК стали все чаще проводить мобилизацию силовыми методами. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей, происходят поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки.