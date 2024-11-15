Боец ВС РФ под обстрелом спас икону из разрушенного дома под Соледаром

Российский военнослужащий спас икону из разрушенного здания под Соледаром прям во время выполнения боевой задачи.

«Во время боевых действий один из бойцов во время обстрела забежал в полуразрушенный дом и там, в темном углу, нашел ее, схватил и на груди вынес из здания», - рассказал протоиерей Владислав военкору «Звезды» Варваре Шрадер.

Несмотря на ранение ключицы, он смог передать ее товарищам из добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Икону почистили, сохранили. Теперь лик Спасителя стал святыней полевого храма, добавил протоиерей Владислав.

В зоне СВО организована работа полевых православного и буддийского храмов. В любое время бойцы различных конфессий имеют возможность прийти в культовое сооружение и обратиться к православному священнику или буддийскому ламе для частной беседы, причастия, обряда защиты или освящения тех или иных предметов. В храмах военные священники проводят для военнослужащих службы и молебны, осуществляют духовное окормление паствы, консультируют бойцов по религиозным вопросам.