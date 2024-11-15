В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

За неделю с 9 по 15 ноября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) сдался 41 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом раскрыли журналистам в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Информацию о том, на каких направлениях и при каких обстоятельствах пленены украинские военнослужащие, в ведомстве не уточнили.

Неделей ранее в Минобороны России отчитались, что за аналогичный период в плен сдались 47 бойцов ВСУ. Тогда ведомство также предпочло не раскрывать подробности пленения солдат противника.

12 ноября стало известно, что в плен Российской армии на кураховском направлении в полном составе попало подразделение 79-й бригады ВСУ. Как выяснилось, украинские бойцы попали в окружение Вооруженных сил России.