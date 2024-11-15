Осужденный экс-глава Минздрава Приангарья отправится на СВО

Производство по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, осужденного по делу о мошенничестве на 18 лет колонии строгого режима, приостановлено.

Он заключил контракт на прохождение военной службы в ВС РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

"В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции поступило ходатайство врио военного комиссара Иркутской области о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения в отношении Сандакова Я. П. в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда ходатайство врио комиссара Иркутской области удовлетворено, производство по уголовному делу в отношении Сандакова Я. П. приостановлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года Кировский районный суд Иркутска приговорил экс-министра здравоохранения региона Сандакова к 18 годам строгого режима за превышение должностных полномочий и мошенничество. По данным следственного управления СК России по Иркутской области, в декабре 2021 года Сандаков получил от руководителя подведомственной Минздраву организации часть взятки в размере 1 млн рублей за назначение определенного лица на должность главного врача медучреждения. В феврале 2022 года экс-министр получил от руководителей коммерческой организации 7 млн рублей за предоставление конкурентных преимуществ при проведении аукциона по закупке медицинского оборудования.