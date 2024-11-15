Появились сообщения о поражении немецкой ЗСУ Gepard в Одессе

Российские войска в ходе атаки на портовую инфраструктуру Одессы 14 ноября могли уничтожить немецкую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard.

О возможном поражении самоходки сообщил в Telegram журналист Борис Рожин.

«Прилеты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки "Гепард"», — говорится в публикации.

В сентябре правительство ФРГ сообщало о поставке на Украину 22 танка Leopard 1A5 и трех ЗСУ Gepard.

Ранее в августе сообщалось, что до конца 2024 года Германия поставит Вооруженным силам Украины около 30 танков Leopard 1A5, четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T и ракеты для них, 10 самоходок Gepard, а также 400 бронемашин MRAP.