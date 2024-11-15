В России рассказали о защите регионов от атак украинских дронов

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил создать подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Lenta.ru

Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру». Также Швыткин рассказал об уже действующей защите российских регионов от атак украинских дронов.

«Максимально предпринимаются усилия со стороны соответствующих служб для обеспечения безопасности жителей регионов. Со стороны Украины продолжаются попытки поражения военной и гражданской инфраструктуры. Не чуждаются в том числе и нанесения ударов по жилым домам. В связи с этим сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) необходимо усилить», — сказал депутат.

Швыткин сообщил, что подразделения территориальной обороны России также нацелены на борьбу с украинскими беспилотниками.

«На мой взгляд, должны быть созданы соответствующие подразделения именно по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Нужно делать все возможное для того, чтобы отодвинуть противника как можно дальше, чтобы беспилотники не могли беспрепятственно подойти к нашей границе», — заключил депутат.

Ранее ВСУ устроили массированный налет на Краснодарский край с использованием беспилотников-камикадзе. Над регионом перехвачены несколько десятков БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Атаке подверглись два муниципалитета. В Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домовладений. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома, в другом доме выбиты стекла. Губернатор отметил, что пострадавших нет.