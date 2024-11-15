В Петербурге испытали новый скоростной катер для спецслужб

Первый в серии катер специального назначения «Касатка» успешно прошел испытания. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) Михаил Даниленко.

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По его словам, на испытаниях катер развил скорость 90 километров в час.

«Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов — все оборудование показало стабильную работу», — сказал руководитель.

Директор добавил, что катер изготовлен по заказу одного из силовых ведомств, а в ближайший год планируется выпустить шесть таких изделий.

В октябре газета «Известия» сообщила, что KMZ разработал собственный водометный движитель Jet 295 для малых судов.

В декабре 2023-го Даниленко заявил РИА Новости, что катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 года будут строить с российской энергоустановкой.