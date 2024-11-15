Более 40 тел уклонистов нашли на украинской границе

С февраля 2022 года на украинской границе нашли более 40 тел уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть страну.

Об этом заявил спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко, фрагмент его интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Нами зафиксировано более 40 случаев, когда мы находили тела людей как на водных участках, (...) так и в труднодоступных местах и других участках границы. Фактически не оценивших своих сил, не оценивших свое здоровье, поддавшихся на искушение третьих лиц», — заявил представитель Погранслужбы.

Он отметил, что больше всего тел было найдено на водных участках границы.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом.