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"Рубикон" уничтожил укрытия ВСУ на курском направлении

Бойцы испытательного центра беспилотников "Рубикон" МО РФ обнаружили и уничтожили укрытия ВСУ на курском направлении.

"Рубикон" уничтожил укрытия ВСУ на курском направлении
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты разведывательных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России обнаружили укрытия для личного состава ВСУ в лесополосе на курском направлении. Информация оперативно была передана ударным средствам, после чего обнаруженные операторами центра "Рубикон" цели были уничтожены FPV-дронами", - говорится в сообщении.

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