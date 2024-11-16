"Рубикон" уничтожил укрытия ВСУ на курском направлении

Бойцы испытательного центра беспилотников "Рубикон" МО РФ обнаружили и уничтожили укрытия ВСУ на курском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты разведывательных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России обнаружили укрытия для личного состава ВСУ в лесополосе на курском направлении. Информация оперативно была передана ударным средствам, после чего обнаруженные операторами центра "Рубикон" цели были уничтожены FPV-дронами", - говорится в сообщении.