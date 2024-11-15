Украинский военный из-за пьянства забыл, где находился в Курской области

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Александр Раполюк признался, что не помнит, где в Курской области располагалась его группа, так как был пьян. Об этом пишет ТАСС.

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На допросе мужчина рассказал, что название населенного пункта ему назвали местные жители, у которых он покупал алкоголь. Однако, он почти сразу забыл название, так как «немного выпил».

Раполюк обратил внимание, что за пьянство их наказывают очень большими штрафами, но «если очень захотеть, всякое бывает». А возможность выпить есть всегда, так как командование очень часто отсутствует, подчеркнул он. Например, его командир взвода очень часто куда-то уезжал, оставляя его и сослуживцев одних.

До этого военнопленный Сергей Палий в беседе с РИА Новости рассказал, что несколько мобилизованных Вооруженных сил Украины совершили побег из учебного центра Организации Объединенных Наций, расположенного в баварском городе Хаммельбург в Германии.