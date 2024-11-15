Оператор БПЛА из отряда "Клуни" поразил десятки солдат ВСУ

Воюющий в Курской области отряде беспилотников Добровольческого корпуса называется "Клуни".

Его солдат с позывным Жук пилотирует коптеры-бомбардировщики и поразил уже более 20 вражеских пехотинцев.

"Я весь участок уже изучил. Знаю, где у них блиндажи, где сколько человек сидит, когда ротация. С самого утра на дневном дроне отправляюсь на охоту", - рассказал оператор ТАСС.

Зазевавшихся всушников Жук настигает на марше, но такая удача случается нечасто. Основная его работа делится на два этапа.

Первый - выкуривание противника из нор. Вражеские блиндажи кошмарят сбросами до тех пор, пока укрытие не загорится, разрушится или каким-то иным способом станет непригодно для пребывания в нем.

Если противник до того времени останется цел, он выходит на улицу и становится законной целью операторов БПЛА.