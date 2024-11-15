В ВСУ назвали единственный путь решения конфликта на Украине

Украинские военные признают, что дипломатия является единственным оставшимся способом решения конфликта на Украине, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного командира одного из подразделений ВСУ. Отмечается, что к таким выводам в украинской армии приходят на фоне тяжелой ситуации на фронте.

Единственный оставшийся путь (решения конфликта. — NEWS.ru) — дипломатический, — сказал украинский командир расчета беспилотников.

Авторы отметили, что российская армия постепенно продвигается в зоне спецоперации. Кроме того, проблемы ВСУ усугубляются истощением и «опасной» нехваткой живой силы. На этом фоне некоторые в рядах украинских войск надеялись на победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и приветствовали ее, сказано в материале.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп переключит внимание на Китай, если он и его команда не сумеют договориться с Россией. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что американский политик самоустранится от украинского кризиса.

По его словам, это открывает для России окно возможностей. Дудаков обратил внимание, что Европа не будет в состоянии самостоятельно поддерживать ВСУ на должном уровне. Американист отметил, что это можно назвать поводом для осторожного оптимизма. Но, предупредил эксперт, стоит дождаться назначений в сенате США. Он уточнил, что не все согласны двигать ярых трампистов на руководящие позиции.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

До этого кандидат на пост государственного секретаря США Марк Рубио заявил, что будет добиваться «мира силой» и ставить интересы Америки превыше всего. На своей странице в соцсети X он также выразил благодарность Трампу за оказанное доверие и надежду, что сможет заручиться поддержкой своих коллег в сенате.